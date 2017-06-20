Первые по-настоящему теплые выходные в Прикамье ознаменовались несколькими ЧП на воде. Два из них закончились плачевно. В воскресенье в Прикамье утонули два ребенка - школьник в Одинском районе и двухлетний мальчик в Верещагинском районе.

Андрей Гониченко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю, рассказал:

"9-летний мальчик рыбачил со своим 14-летним другом. После рыбалки решили искупаться. Река Ирень холодная, быстрая. Не рассчитали силы. Тот, что помладше, оказался на середине реки, его подхватило сильным течением и понесло вниз. Выбраться самостоятельно он не смог, утонул. В Верещагинском муниципальном районе на реке Казговка еще более печальный случай. Там двухлетний ребенок гулял вместе со своей четырехлетней сестрой и бабушкой, речка протекала недалеко от дома, она небольшая всего два метра шириной. По каким-то причинам бабушка ненадолго отвлеклась, зайдя в соседний двор. Дети остались одни. Когда бабушка вышла снова их проверить, девочка оставалась одна. Бабушка забила тревогу, были организованы поиски с помощью полиции, пожарных и общественников. Результат плачевный. В 10 метрах ниже по течению этой маленькой реки было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Причина гибели детей из года в год прежняя – оставление детей без присмотра взрослых".