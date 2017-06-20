Неделя в Прикамье будет дождливой

Дождливая погода продержится в Прикамье еще дней 10. Температура воздуха днем будет в районе отметки +20…+22С.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ: "Неделя будет мало чем отличаться от предыдущей недели. По-прежнему погоду будет определять преимущественно высотный циклон, который над европейской Россией будет господствовать. Температура будет ниже, чем на предыдыщей неделе на 1-2 градуса. И настолько же ниже климатической нормы. Осадки ожидаются практически ежедневно. 20 июня благоприятные условия для развития гроз в отдельных районах с сильными ливнями. В среду на один день осадки прекратятся, в четверг снова дожди с грозами при температуре в дневные часы от +19 до +23С".