Неделя в Прикамье будет дождливой
Дождливая погода продержится в Прикамье еще дней 10. Температура воздуха днем будет в районе отметки +20…+22С.
Андрей Шихов, сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ: "Неделя будет мало чем отличаться от предыдущей недели. По-прежнему погоду будет определять преимущественно высотный циклон, который над европейской Россией будет господствовать. Температура будет ниже, чем на предыдыщей неделе на 1-2 градуса. И настолько же ниже климатической нормы. Осадки ожидаются практически ежедневно. 20 июня благоприятные условия для развития гроз в отдельных районах с сильными ливнями. В среду на один день осадки прекратятся, в четверг снова дожди с грозами при температуре в дневные часы от +19 до +23С".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Выставка к юбилею гениального конструктора
Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме
Татары и башкиры Прикамья отметили национальный праздник «Барда зиен»
Коммунальная авария: В центре Перми образовался провал
Будьте внимательны, чтобы не попасть в тупик
Город встал в километровых пробках
Молочные реки Пермского края
Более 6,5 тысяч человек пострадали от присасывания клещей
Пространственный реализм Дмитрия Кустановича
По факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное дело
Добавить комментарий: