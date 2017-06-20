Выставка к юбилею гениального конструктора

Через неделю в Перми отметят 100-летие со дня рождения выдающегося конструктора Павла Соловьева. Он не коренной пермяк, но прожил здесь лучшие годы, которые сделали его имя бессмертным. Благодарные потомки организовали еще одном событие, посвященное юбилейной дате.

Один из парадоксов филателии в том, что гашение не позволит сэкономить и повторно использовать марку, но марки и конверты со штемпелем при этом обретают особую ценность.

Сергей Филатов, председатель правления Пермского городского общества филателистов: "Для этой открытки есть у нас специальный штемпель, чтобы погасить эту открытку".

Сергей Филатов демонстрирует печать с изображением Павла Соловьёва, выдающегося конструктора авиационных двигателей. Его 100-летие- дата важная не только для Перми, но и для всей авиационной отрасли России. Достижения Павла Соловьева вдохновляют даже тех, кто с авиацией не связан. Октябрина Вишнёвая из Екатеринбурга создала открытку к юбилею конструктора. Почта России выпустила официальный конверт, который уже разошелся по всей стране тиражом 500 тысяч экземпляров.

Виктория Лукашенко, представитель службы персонала АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Мы гордимся этим именем, хотим, чтобы все об этом знали и тоже гордились. Пусть эти конверты так же, как двигатели Соловьёва, соединяют людей, несут хорошие вести и радость".

Двигатели, разработанные конструкторским бюро Павла Соловьева, обеспечивали 40% авиаперевозок в Советском союзе. Последняя разработка, двигатель ПС-90А, носит имя своего создателя. В год своего 70-летия он словно дал напутствие потомкам.

Запись из архива. Павел Соловьёв, конструктор авиационных двигателей: "Если произойдёт соединение творческого потенциала конструкторской части с огромным техническим и технологическим потенциалом нашего серийного завода, получится такая сила, которая позволит идти в ногу с техническим прогрессом".

Прогрессу в авиации и космонавтике посвящены все экспонаты выставки. Здесь представлены 30 коллекций из 10 городов России и трёх стран мира. На крохотных кусочках бумаги легендарные события - полёт Беляева и Леонова, бесстрашные бои военной авиации, и даже свадьба Валентины Терешковой. Здесь же - спичечные этикетки и шевроны.

Увидеть редкие марки, открытки и конверты, посвященные космонавтике и авиации, можно до 30 июня. Выставки работают сразу на двух площадках, связанных с тематикой – в ДК Гагарина и на площадке Пермского планетария.