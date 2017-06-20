Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме

Неделя в Прикамье будет дождливой →

Выставка к юбилею гениального конструктора

смотреть видео

Соловьев

Через неделю в Перми отметят 100-летие со дня рождения выдающегося конструктора Павла Соловьева. Он не коренной пермяк, но прожил здесь лучшие годы, которые сделали его имя бессмертным. Благодарные потомки организовали еще одном событие, посвященное юбилейной дате.

Один из парадоксов филателии в том, что гашение не позволит сэкономить и повторно использовать марку, но марки и конверты со штемпелем при этом обретают особую ценность.

Сергей Филатов, председатель правления Пермского городского общества филателистов: "Для этой открытки есть у нас специальный штемпель, чтобы погасить эту открытку".

марки

Сергей Филатов демонстрирует печать с изображением Павла Соловьёва, выдающегося конструктора авиационных двигателей. Его 100-летие-  дата важная не только для Перми, но и для всей авиационной отрасли России. Достижения Павла Соловьева вдохновляют даже тех, кто с авиацией не связан. Октябрина Вишнёвая из Екатеринбурга создала открытку к юбилею конструктора. Почта России выпустила официальный конверт, который уже разошелся по всей стране тиражом 500 тысяч экземпляров.

конверты

Виктория Лукашенко, представитель службы персонала АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Мы гордимся этим именем, хотим, чтобы все об этом знали и тоже гордились. Пусть эти конверты так же, как двигатели Соловьёва, соединяют людей, несут хорошие вести и радость".

Двигатели, разработанные конструкторским бюро Павла Соловьева, обеспечивали 40% авиаперевозок в Советском союзе. Последняя разработка, двигатель ПС-90А, носит имя своего создателя. В год своего 70-летия он словно дал напутствие потомкам.

Павел Соловьев

Запись из архива. Павел Соловьёв, конструктор авиационных двигателей: "Если произойдёт соединение творческого потенциала конструкторской части с огромным техническим и технологическим потенциалом нашего серийного завода, получится такая сила, которая позволит идти в ногу с техническим прогрессом".

Прогрессу в авиации и космонавтике посвящены все экспонаты выставки. Здесь представлены 30 коллекций из 10 городов России и трёх стран мира. На крохотных кусочках бумаги легендарные события - полёт Беляева и Леонова, бесстрашные бои военной авиации, и даже свадьба Валентины Терешковой. Здесь же - спичечные этикетки и шевроны.

выставка

Увидеть редкие марки, открытки и конверты, посвященные космонавтике и авиации, можно до 30 июня. Выставки работают сразу на двух площадках, связанных с тематикой – в ДК Гагарина и на площадке Пермского планетария.

 

 

 

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Культура, Общество, Наука и техника

Опубликовано: 20.06.2017 в 11:13 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме

Татары и башкиры Прикамья отметили национальный праздник «Барда зиен»

Коммунальная авария: В центре Перми образовался провал

Будьте внимательны, чтобы не попасть в тупик

Город встал в километровых пробках

Молочные реки Пермского края

Более 6,5 тысяч человек пострадали от присасывания клещей

Пространственный реализм Дмитрия Кустановича

По факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное дело

За упавшее дерево ответит «управляшка»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме

Неделя в Прикамье будет дождливой →

Обратите внимание

в Перми

На Восточном обходе фура вылетела в кювет

На Восточном обходе Перми произошла авария, в результате которой фура пробила ограждение и вылетела в кювет, после чего грузовик еще и перевернулся.
смотреть видео читать20.06.2017 в 14:33
Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

В Чусовом продавали подозрительное сало

В Чусовом сало и рагу из свинины гражданин продавал без ветеринарных сопроводительных документов.
читать20.06.2017 в 12:55
Метки: в Перми, Общество

Неделя в Прикамье будет дождливой

Дождливая погода продержится в Прикамье еще дней 10. Температура воздуха днем будет в районе отметки +20…+22С.
смотреть видео читать20.06.2017 в 11:35
Метки: в Перми, Общество

Выставка к юбилею гениального конструктора

В Перми открылась Всероссийская выставка почтовых коллекций «Авиация и космонавтика», приуроченная к 100-летию авиаконструктора Павла Соловьева.
смотреть видео читать20.06.2017 в 11:13
Метки: в Перми, Культура, Общество, Наука и техника

Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме

Сразу 400 домов по всему городу на ближайшие две недели остались без горячего водоснабжения.
смотреть видео читать20.06.2017 в 10:51
Метки: в Перми, Общество

в России

Созрели для отцовства

Мы решили вспомнить знаменитостей, которые открыли для себя преимущества отцовства в зрелом возрасте.
читать18.06.2017 в 13:45
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться

28-летний Борис Бабуров из Подмосковья поставил новый рекорд - за четыре месяца сбросил 62,6 килограмма, что составляет более 40 процентов от его первоначального веса!
читать17.06.2017 в 17:12
Метки: в России, СМИ, Общество

«Звезда-2005» празднует 12-й день рождения

12 лет назад, в 2005 году состоялась первая тренировка будущей команды. Сегодня «Звезда-2005» - пятикратный чемпион России.
смотреть видео читать16.06.2017 в 14:01
Метки: в Перми, в России, Общество, Спорт

Школьники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную и устную части.
смотреть видео читать16.06.2017 в 11:13
Метки: в Перми, в России, Образование

На родине Моцарта MusicAeterna исполнит «Милосердие Тита»

Оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит на Зальцбургском фестивале. Оперу Моцарта Милосердие Тита услышали и пермяки.
смотреть видео читать15.06.2017 в 18:09
Метки: в России, В мире, Культура, Общество
Лента новостей RSS каналы

На Восточном обходе фура вылетела в кюветНа Восточном обходе фура вылетела в кювет

В Прикамье утонули два ребенкаВ Прикамье утонули два ребенка

В Чусовом продавали подозрительное салоВ Чусовом продавали подозрительное сало

На ярмарке в Уинском районе нарушили условия хранения продуктовНа ярмарке в Уинском районе нарушили условия хранения продуктов

О чем молчат сорнякиО чем молчат сорняки

В Очере школьницы спасли потерявшегося ребенкаВ Очере школьницы спасли потерявшегося ребенка

Неделя в Прикамье будет дождливойНеделя в Прикамье будет дождливой

Выставка к юбилею гениального конструктораВыставка к юбилею гениального конструктора

Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зимеМасштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме

Татары и башкиры Прикамья отметили национальный праздник «Барда зиен»Татары и башкиры Прикамья отметили национальный праздник «Барда зиен»

Коммунальная авария: В центре Перми образовался провалКоммунальная авария: В центре Перми образовался провал

Будьте внимательны, чтобы не попасть в тупикБудьте внимательны, чтобы не попасть в тупик

Город встал в километровых пробкахГород встал в километровых пробках

Молочные реки Пермского краяМолочные реки Пермского края

Более 6,5 тысяч человек пострадали от присасывания клещейБолее 6,5 тысяч человек пострадали от присасывания клещей

«Чачасин» приглашает друзей«Чачасин» приглашает друзей

Возбуждено дело в отношении перевозчикаВозбуждено дело в отношении перевозчика

Пространственный реализм Дмитрия КустановичаПространственный реализм Дмитрия Кустановича

Не все школы одинаково безопасныНе все школы одинаково безопасны

По факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное делоПо факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное дело

Маршрутами Великой Северной экспедицииМаршрутами Великой Северной экспедиции

За упавшее дерево ответит «управляшка»За упавшее дерево ответит «управляшка»

Колесо обозрения - место вдохновенияКолесо обозрения - место вдохновения

В Перми вышла книга о городах-побратимахВ Перми вышла книга о городах-побратимах

Экономику края поддержит «Россельхозбанк»Экономику края поддержит «Россельхозбанк»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru