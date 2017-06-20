Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме

В Перми стартовал самый масштабный этап опрессовки теплосетей. Сразу 400 домов по всему городу на ближайшие две недели остались без горячего водоснабжения. В течение последующих 14 дней будут проходить гидравлические испытания, с помощью которых выявляются проблемные участки на сетях.

Подобные работы начались еще в мае, фактически сразу после окончания отопительного сезона, и нацелены они на безаварийный старт сезона следующего. Таким образом, этим летом в той или иной мере опрессовка коснется практически всех домов Перми. Этапы отключения четко не разграничены, но если начавшийся сегодня период пройдет без срывов и серьезных ремонтных работ, которые могут затянуть процесс, то следующая партия домов будет отключена уже 3 июля. Что касается сроков, которые отводятся на опрессовку, то вот как их прокомментировали в Пермской сетевой компании.

Артём Вороненко, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: "Такой срок предписывают госты и нормативы, потому что на практике это самый оптимальный период, когда можно произвести все работы. То есть заполнить сеть, опрессовать под повышенным давлением, выявить возможные скрытые дефекты, произвести ремонт, закопать, и соответственно, снова проверить сеть на прочность".