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ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей
В дни школьных каникул Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам новую телепередачу "ВОВРЕМЯ". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. А первый выпуск программы посвящен одаренным детям.
Цикл телепередач о детях Прикамья подготовлен при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.
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