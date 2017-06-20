Татары и башкиры Прикамья отметили национальный праздник «Барда зиен»

В Бардымском районе дождались погожего дня и успешно провели один из своих главных фестивалей в году. «Барда-зиен» корни берет в национальном празднике, посвященном окончанию посевной. Но в наши дни это уже действительно самый настоящий фестиваль, где национальный колорит присутствует, но среди участников и гостей кого только не встретишь.

Ильшат - гость праздника из Татарстана, он много лет занимается борьбой кореш, так что он среди участников соревнований. Национальная борьба - неотъемлемая часть таких встреч.

Ильшат Идиатов, борец: "Соперники очень сильные везде, надо просто больше заниматься!".

Турнир по борьбе - это часть национального праздника татар и башкир «Барда-зиен», который проходит ежегодно и означает окончание весенних полевых работ. А слово "зиен" можно перевести как съезд или собрание.

Масштабы праздника впечатляют. По сути, это одно большое поле, в каждой точке которого что-нибудь происходит: скачки, национальная борьба, и каждый может найти себе зрелище или развлечение по вкусу.

Множество гостей собирает «Барда-зиен». Глава региона Максим Решетников стал одним из них - он побывал в гостевых дворах делегаций Татарстана и Башкортостана, поздравил всех собравшихся с праздником.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Праздник своей родной земли не может не притягивать, потому что это праздник талантов, это праздник наших детей, это праздник наших семей!".

По пути в Барду глава региона проверил, как идёт дорожный ремонт. В частности Максиму Решетникову доложили о ремонте участка дороги, который имеет особое значение. По нему будут передвигаться гости летнего чемпионата мира по биатлону. Работы идут по графику и закончить их планируют к первому августа.

В Барде на празднике дорога участникам тоже понадобилась. Один из любимых моментов праздника на селе - это скачки, в несколько этапов, на разные дистанции, в том числе и на тележках с грузом.

Халил Фарвазетдинов, член Общественной палаты Пермского края: "Это очень важно, традиция, которая здесь много лет назад возникла, она сохраняется".

Что касается сохранения традиций, одни из тех, кто поддерживает такие праздники - пермские нефтяники. И лукойловцы - одни из тех, кто прошёл в праздничном параде.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Нефтяники всегда рядом с вами. Мы вас любим, и думаю, мы с вами не одну вершину ещё покорим. С праздником вас!".

Длится праздник весь день, и если говорить о количестве гостей и участников, то ежегодно не менее десяти тысяч человек бывает на нем в Барде.