← Коммунальная авария: В центре Перми образовался провал
Татары и башкиры Прикамья отметили национальный праздник «Барда зиен»
В Бардымском районе дождались погожего дня и успешно провели один из своих главных фестивалей в году. «Барда-зиен» корни берет в национальном празднике, посвященном окончанию посевной. Но в наши дни это уже действительно самый настоящий фестиваль, где национальный колорит присутствует, но среди участников и гостей кого только не встретишь.
Ильшат - гость праздника из Татарстана, он много лет занимается борьбой кореш, так что он среди участников соревнований. Национальная борьба - неотъемлемая часть таких встреч.
Ильшат Идиатов, борец: "Соперники очень сильные везде, надо просто больше заниматься!".
Турнир по борьбе - это часть национального праздника татар и башкир «Барда-зиен», который проходит ежегодно и означает окончание весенних полевых работ. А слово "зиен" можно перевести как съезд или собрание.
Масштабы праздника впечатляют. По сути, это одно большое поле, в каждой точке которого что-нибудь происходит: скачки, национальная борьба, и каждый может найти себе зрелище или развлечение по вкусу.
Множество гостей собирает «Барда-зиен». Глава региона Максим Решетников стал одним из них - он побывал в гостевых дворах делегаций Татарстана и Башкортостана, поздравил всех собравшихся с праздником.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Праздник своей родной земли не может не притягивать, потому что это праздник талантов, это праздник наших детей, это праздник наших семей!".
По пути в Барду глава региона проверил, как идёт дорожный ремонт. В частности Максиму Решетникову доложили о ремонте участка дороги, который имеет особое значение. По нему будут передвигаться гости летнего чемпионата мира по биатлону. Работы идут по графику и закончить их планируют к первому августа.
В Барде на празднике дорога участникам тоже понадобилась. Один из любимых моментов праздника на селе - это скачки, в несколько этапов, на разные дистанции, в том числе и на тележках с грузом.
Халил Фарвазетдинов, член Общественной палаты Пермского края: "Это очень важно, традиция, которая здесь много лет назад возникла, она сохраняется".
Что касается сохранения традиций, одни из тех, кто поддерживает такие праздники - пермские нефтяники. И лукойловцы - одни из тех, кто прошёл в праздничном параде.
Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Нефтяники всегда рядом с вами. Мы вас любим, и думаю, мы с вами не одну вершину ещё покорим. С праздником вас!".
Длится праздник весь день, и если говорить о количестве гостей и участников, то ежегодно не менее десяти тысяч человек бывает на нем в Барде.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Коммунальная авария: В центре Перми образовался провал
Будьте внимательны, чтобы не попасть в тупик
Город встал в километровых пробках
Молочные реки Пермского края
Более 6,5 тысяч человек пострадали от присасывания клещей
Пространственный реализм Дмитрия Кустановича
По факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное дело
За упавшее дерево ответит «управляшка»
Колесо обозрения - место вдохновения
В Перми вышла книга о городах-побратимах
Добавить комментарий: