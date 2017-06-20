Коммунальная авария: В центре Перми образовался провал

По Комсомольскому проспекту на отрезке от Пушкина до Луначарского произошла крупная коммунальная авария. Раскоп, сделанный сразу после того, как утечка дала о себе знать, результатов не дал.

Провал грунта на пересечении Комсомольского проспекта и Луначарского произошел накануне ночью. Здесь образовалась внушительная яма, на дне которой скопилась вода. Само место огорожено.

В течение дня телеметрическая бригада компании «Новогор» выясняла причину аварии, которая произошла на глубине несколько метров, поскольку раскопки на месте провала результата не дали. С этой целью в трубу запустили робота с видеокамерой.

Николай Иванов, директор управления по связям с общественностью ООО "Новогор-Прикамье": "Много воды. Соответственно, грунт размывается, вода попадает, коррозия и прочие происходят процессы, поэтому, думаем, что это с погодой в том числе связано. А то, что у нас износ сетей 75%, мы об этом все время говорим".

Причину провала грунта искали несколько часов. На самотечном керамическом коллекторе, который отвечает за сброс сточных вод, не выдержала одна из труб, проложенная еще 1955 году. Нечистоты несколько часов выливалась на поверхность, в результате чего подмыло грунт. Это значительно осложнило движение.

В течение суток - именно столько продлятся ремонтные работы, воду в центре города отключать не планируют. Уже ночью асфальт на этом участке Комсомольского проспекта частично снимут, и в течение всей ночи движение будет ограниченно.

По плану на участке Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до Луначарского в течение всей ночи должна была работать тяжелая техника, заменят ветхие сети и запустят движение.