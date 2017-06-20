Северную дамбу закрыли в ночь с пятницы на субботу. Тогда же обещали перекрыть еще одну важную центральную улицу Перми – улицу Пушкина. На ней между Комсомольским проспектом и улицей Газеты Звезда будут прокладывать сети к новостройке. Работы по плану продлятся до 17 июля. В понедельник движению транспорта здесь пока ничто не мешало. Разве что установленные знаки «Объезд». Раскопки пока ведутся на газоне и тротуаре. Но - раз уж обещали - дорогу могут перекрыть в любой момент без предупреждения, ведь официально участок уже закрыт. Будьте внимательны, чтобы не попасть в тупик.