Город встал в километровых пробках

Пермяки начали привыкать к тому, что в ближайшие полтора месяца одна из главных транспортных артерий города – Северная дамба – будет закрыта. Переход к новым условиям передвижения завершится в течение недели, уверены в департаменте дорог и транспорта. А что сейчас?

Автомобилист: "Для того чтобы было лучше, надо потерпеть!".

Именно о терпении говорили водители в первый рабочий день без Северной дамбы. Утренний час пик выявил сразу несколько проблемных мест - очевидно, что встала улица Крупской, переходя в бульвар Гагарина. Большой поток машин приняла на себя Средняя дамба, в тот момент, когда Южная была почти свободна.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Есть еще резервы у улицы Старцева, там есть куда пропускать. Утром операторы отрабатывали, пропускали по улице Старцева, там затора не было. Сегодня отключили еще светофор на Уральской-Лифанова, трамваи не ходят, он потерял смысл".

Работу светофоров специалисты будут корректировать в течение недели. На самой же дамбе третьи сутки в полную силу трудятся рабочие. В ближайшие дни им предстоит определить места, где проходят коммуникации. Их только по проекту больше 20 - и почти все требуют замены.

Валерий Исмаилов, руководитель проекта по ремонту Северной дамбы: "Мы сразу приступили одновременно к разборке старых трамвайных путей. Мы одновременно приступили к фрезерованию, отфрезеровали участок полностью до Крупской в течение двух суток. Одновременно приступили к шурфовке коммуникаций".

В городской администрации отмечают, информация о полном закрытии дамбы на 1,5 месяца до пермяков дошла. Автомобилисты определили для себя варианты объезда, а тем, кто пользуется общественным транспортом - сегодня подсказывали какой маршрут лучше выбрать.

Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми: "При этом, если будет не хватать транспорта, мы будем добавлять единицы. А где-то будем и сокращать, потому что, какой смысл стоять в огромных пробках, выстраиваются в очередь автобусы. Так уже первое решение, поменять 67-й маршрут, чтобы он, когда обратно движется, уходил не по пути 68 маршрута через бульвар Гагарина, а шел напрямую через Макаренко и заезжал в микрорайон Садовый".

Для пешеходов Северная дамба открыта, поэтому за ремонтом могут наблюдать все желающие. Для города событие историческое - в последний раз транспортную артерию так масштабно ремонтировали в 1996-м. Но и здесь важно быть внимательными - схема движения по тротуарам будет меняться.

Альтернативный вариант, чтобы не стоять в пробке - велосипед. Кстати, для велосипедов движение по Северной дамбе открыто, а путь из Мотовилихи до центра занимает всего 15 минут.