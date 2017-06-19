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Молочные реки Пермского края

КОРОВЫ

Чашка настоящего русского чая из мяты и листьев смородины - до начала торжественной части придает участникам 37-го краевого конкурса операторов машинного доения чуточку уверенности в себе.

Жеребьевка, несколько вводных и поднятие флага. До конкурсных испытаний - остаются считанные минуты. 20 операторов машинного доения из 17 территорий Пермского края собрались в Кунгурском районе, чтобы определить лучших из лучших. И Кунгурский район для проведения конкурса - выбран не случайно. Местные хозяйства передовики края по молочному производству. 

Первый этап теоретический, с ним конкурсантки справляются за считанные минуты. Следующий - сборка и разборка доильного аппарата. Конечно, сегодня процесс доения практически полностью компьютеризирован - но все же современная доярка должна знать его строение, чтобы в случае чего оперативно на месте починить неисправность.

Тамара Мехеева, судья конкурса:
- Те доильные аппараты, которые работают в основной массе наших доильных хозяйств - там оператор должна знать свой доильный аппарат до мельчайших частей. В случае, если что-то случилось, она не должна тащить его куда-то ремонтировать, а должна уложиться во время, она может сама сделать.

Нина Ильиных стала лучшим оператором машинного доения в Верещагинском районе. Говорит, что представлять свое хозяйство на краевом конкурсе - это престижно. 

Нина Ильиных, оператор машинного доения ООО "Агросепыч" (Верещагинский район):
- Хозяйство свое представляю, что у нас есть люди, которые могут, лучше всех бывают, что мы уже профессионалы своего дела.

Основной этап состязаний - дойка. Прежде чем ее начать - животное нужно подготовить. Специальным раствором продезинфицировать вымя, проверить герметичность доильного аппарата, в общем, сделать то, чем эти девушки занимаются каждый день. Тем не менее - сегодня они волнуются. 

Наталья Шатова, оператор машинного доения СПК "Колхоз им. Чапаева" (д. Теплая, Кунгурский район):
- Когда работаешь, уже руки сами все это делают. Там за тобой никто не стоит, время идет, как идет - а тут страшно!

Аккуратность - важна во всем. И то, как умеют работать конкурсантки, пусть и с автоматическим оборудованием, на последнем этапе проверяют уже по качеству надоенного молока.

Ольга Ахмадеева, судья конкурса:
- Доярки, которые подоили коров, приносят нам сюда молоко. Через колбочку мы его наливаем, и смотрим по салфетке его состояние, чтобы не было механических примесей.

Пермский край сегодня - это один из самых "молочных" регионов нашей страны. Ежедневно все хозяйства Прикамья получают более тысячи тонн молока - это очень высокий показатель. И именно по этому профессия мастера машинного доения на селе сегодня как никогда востребована. На фермы стремится трудоустроиться молодежь. Ведь именно молочное производство сегодня гарантирует и стабильную работу, и социальные гарантии. 

Николай Капустин, директор Ассоциации молочников Пермского края, главный судья соревнований:
- Доярка, мастер машинного доения, это тот человек, который производит, практически все молоко получает от коровы. Количество и качество молока зависит сегодня от этого человека, который работает непосредственно с животными. Мастер машинного доения на селе - это человек, от которого зависит финансовое благополучие хозяйства, то есть это молоко и деньги.

А итоги конкурса подвели в Перми на большом сельскохозяйственном форуме - "АгроФест - 2017".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.06.2017 в 19:29 в рубрике - Вести Пермь

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← Более 6,5 тысяч человек пострадали от присасывания клещей

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