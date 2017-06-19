Более 6,5 тысяч человек пострадали от присасывания клещей

Наибольшую активность клещи проявляют в Очерском, Верещагинском, Сивинском, Частинском и Карагайском районах. На пермяков клещи чаще всего нападают на приусадебных участках, сообщили в Роспотребнадзоре. Покусанными становились дачники из Кукуштана, Алешихи, Янычей и Жебреев. Всего с начала сезона клещевой активности зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. За аналогичный период 2016 года - 29 случаев. Также зарегистрировано 30 случаев заболевания боррелиозом, в прошлом году подобных случаев было 58.

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: «По состоянию на 15 июня в больницы Пермского края с присасыванием клещей обратилось 6796 человек, из них 1425 – дети младше 14 лет. За аналогичный период 2016 года пострадавших было 10331, а покусанных детей – 1882».