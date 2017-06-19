Пространственный реализм Дмитрия Кустановича

В Центральном выставочном зале открылась персональная выставка известного петербургского художника Дмитрия Кустановича. Это имя хорошо знакомо ценителям современной живописи, как в России, так и за рубежом. Пермский зритель впервые сможет в полном объеме оценить его творческую манеру. В экспозиции представлено более 60 работ, выполненных в разные годы и наиболее полно отражающих творческий путь художника.

Эти картины нужно смотреть на расстоянии. Лишь так можно полностью увидеть замысел художника. С близкого расстояния видны лишь разноцветные мазки, сделанные масляной краской и мастихином. Мастихин - специальный художественный шпатель, который используют многие живописцы, но Дмитрий достиг совершенства, работая только им.

Дмитрий Кустанович вошёл в историю живописи как художник, ставший основателем нового стиля живописи, который он назвал Пространственный реализм. Его картины выходят за рамки багета, который обрамляет художественное полотно. Сам живописец давно не посещает свои персональные выставки. Вот и в этот раз он остался в Санкт-Петербурге в своей мастерской.

Павел Кустанович, арт-директор персональной галереи Дмитрия Кустановича: "Экспозиция, которую мы привезли в Пермь, отражает широкий диапазон тем, сюжетов и образов, к которым автор обращается в своем творчестве. Это и образы Санкт-Петербурга, и русской природы, морская тема".

По работам, которые привезены в Пермь, можно проследить эволюцию стиля художника. Сначала это ранние реалистические работы, далее первые пробы мастихином - и уже современные работы своего собственного стиля.

Марина Фельдблюм, куратор проекта: "Это хорошая интерьерная живопись высокого уровня исполнения сделана так, что мало кто из зрителей остается равнодушным. Здесь есть объем, воздух, сюжетика, любимые мотивы, и при этом она очень современна и хорошо вписывается в любой интерьер".



