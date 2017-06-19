Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Колесо обозрения - место вдохновения

По факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное дело →

За упавшее дерево ответит «управляшка»

смотреть видео

100 тысяч

Пермская управляющая компания возместит владелице иномарки 100 тысяч рублей ущерба, причиненного упавшим деревом. Пермский краевой суд посчитал, что ООО «Жилищная управляющая компания» ненадлежащим образом содержало придомовую территорию и по его вине одно из деревьев рухнуло на машину Toyota Venza. В итоге в пользу потерпевшей автоледи взыскали чуть больше стони тысяч рублей.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 19.06.2017 в 15:46 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Колесо обозрения - место вдохновения

В Перми вышла книга о городах-побратимах

Экономику края поддержит «Россельхозбанк»

В Прикамье подвели итоги ЕГЭ по математике

В Перми горели цистерны с нефтепродуктами

Ни дня без урагана?

«ЗАЗератти», или Нас не догонишь

«Светлый путь» оказался не таким уж и светлым

На Воткинской ГЭС прошли антитеррористические учения

Трактор с кондиционером: «Агрофест-2017» представил новинки отечественных производителей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Колесо обозрения - место вдохновения

По факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное дело →

Обратите внимание

в Перми

Маршрутами Великой Северной экспедиции

В Перми 19 июня начинается исследовательский автопробег «Маршрутами Великой Северной экспедиции».
читать19.06.2017 в 16:08
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

За упавшее дерево ответит «управляшка»

Пермская управляющая компания возместит владелице иномарки 100 тысяч рублей ущерба, причиненного упавшим деревом.
смотреть видео читать19.06.2017 в 15:46
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Колесо обозрения - место вдохновения

В парке им. Горького прошло шоу поэтических экспромтов «Колесо озарения».
смотреть видео читать19.06.2017 в 15:23
Метки: в Перми, Общество, Культура

В Перми вышла книга о городах-побратимах

В Перми презентовали книгу «Пермь - Дуйсбург: история промышленных городов в 20-30-е годы XX века».
смотреть видео читать19.06.2017 в 14:54
Метки: в Перми, Культура, Общество

Экономику края поддержит «Россельхозбанк»

Банк является основным финансовым партнером Прикамья и обеспечивает порядка 90 процентов кредитов на сезонные работы.
смотреть видео читать19.06.2017 в 14:33
Метки: в Перми, Общество

в России

Созрели для отцовства

Мы решили вспомнить знаменитостей, которые открыли для себя преимущества отцовства в зрелом возрасте.
читать18.06.2017 в 13:45
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться

28-летний Борис Бабуров из Подмосковья поставил новый рекорд - за четыре месяца сбросил 62,6 килограмма, что составляет более 40 процентов от его первоначального веса!
читать17.06.2017 в 17:12
Метки: в России, СМИ, Общество

«Звезда-2005» празднует 12-й день рождения

12 лет назад, в 2005 году состоялась первая тренировка будущей команды. Сегодня «Звезда-2005» - пятикратный чемпион России.
смотреть видео читать16.06.2017 в 14:01
Метки: в Перми, в России, Общество, Спорт

Школьники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную и устную части.
смотреть видео читать16.06.2017 в 11:13
Метки: в Перми, в России, Образование

На родине Моцарта MusicAeterna исполнит «Милосердие Тита»

Оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит на Зальцбургском фестивале. Оперу Моцарта Милосердие Тита услышали и пермяки.
смотреть видео читать15.06.2017 в 18:09
Метки: в России, В мире, Культура, Общество
Лента новостей RSS каналы

По факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное делоПо факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное дело

Маршрутами Великой Северной экспедицииМаршрутами Великой Северной экспедиции

За упавшее дерево ответит «управляшка»За упавшее дерево ответит «управляшка»

Колесо обозрения - место вдохновенияКолесо обозрения - место вдохновения

В Перми вышла книга о городах-побратимахВ Перми вышла книга о городах-побратимах

Экономику края поддержит «Россельхозбанк»Экономику края поддержит «Россельхозбанк»

В Прикамье подвели итоги ЕГЭ по математикеВ Прикамье подвели итоги ЕГЭ по математике

В Перми горели цистерны с нефтепродуктамиВ Перми горели цистерны с нефтепродуктами

Ни дня без урагана?Ни дня без урагана?

«ЗАЗератти», или Нас не догонишь«ЗАЗератти», или Нас не догонишь

«Амкаровцы» погоняли мяч с болельщиками«Амкаровцы» погоняли мяч с болельщиками

Голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром»Голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром»

«Светлый путь» оказался не таким уж и светлым«Светлый путь» оказался не таким уж и светлым

Печь-матушка и накормит, и согреетПечь-матушка и накормит, и согреет

В медицине Прикамья возродят институт наставничестваВ медицине Прикамья возродят институт наставничества

На Воткинской ГЭС прошли антитеррористические ученияНа Воткинской ГЭС прошли антитеррористические учения

Трактор с кондиционером: «Агрофест-2017» представил новинки отечественных производителейТрактор с кондиционером: «Агрофест-2017» представил новинки отечественных производителей

Нефтяников захватил дух соревнованияНефтяников захватил дух соревнования

В Перми обсудили ситуацию с промышленной безопасностьюВ Перми обсудили ситуацию с промышленной безопасностью

Пробки: График выезда на работу придется подкорректироватьПробки: График выезда на работу придется подкорректировать

Давайте почирикаемДавайте почирикаем

Созрели для отцовстваСозрели для отцовства

«Голливудский враг» Павла Прилучного«Голливудский враг» Павла Прилучного

Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов женитьсяПобедитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться

Николь Кидман стала актрисой благодаря ... солнцу!Николь Кидман стала актрисой благодаря ... солнцу!

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru