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За упавшее дерево ответит «управляшка»
Пермская управляющая компания возместит владелице иномарки 100 тысяч рублей ущерба, причиненного упавшим деревом. Пермский краевой суд посчитал, что ООО «Жилищная управляющая компания» ненадлежащим образом содержало придомовую территорию и по его вине одно из деревьев рухнуло на машину Toyota Venza. В итоге в пользу потерпевшей автоледи взыскали чуть больше стони тысяч рублей.
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