Колесо обозрения - место вдохновения

В Перми поэты писали стихи на колесе обозрения. 17 июня в парке им. Горького прошло шоу поэтических экспромтов «Колесо озарения». Участники должны написать стихотворение всего за 10 минут – это время, за которое колесо делает полный круг. Затем с творениями авторов знакомится в «Зелёном театре» публика, которая и выбирает лучший поэтический экспромт. Конкурс прошел в рамках поэтического фестиваля «Компрос», который уже в четвертый раз проходит в Перми.