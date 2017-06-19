Колесо обозрения - место вдохновения
В Перми поэты писали стихи на колесе обозрения. 17 июня в парке им. Горького прошло шоу поэтических экспромтов «Колесо озарения». Участники должны написать стихотворение всего за 10 минут – это время, за которое колесо делает полный круг. Затем с творениями авторов знакомится в «Зелёном театре» публика, которая и выбирает лучший поэтический экспромт. Конкурс прошел в рамках поэтического фестиваля «Компрос», который уже в четвертый раз проходит в Перми.
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