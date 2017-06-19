По факту обрушения школы в Октябрьском районе заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю.

ЧП произошло 4 июня в поселке Щучье Озеро. Часть здания средней школы при проведении капремонта обрушилась. На тот момент в строении никого не было, поэтому погибших и пострадавших нет. Администрация муниципального Октябрьского района заказала экспертизу, чтобы выяснить причины обрушения. В то же время многие жители поселка обвинили местные власти в халатности и бездействии. Те в свою очередь заявили, что во всем виноват человеческий фактор - некачественно выполнялись ремонтные работы. В настоящее время по уголовному делу проводится строительно-техническое исследование.

Пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю:

«По версии следствия, на основании муниципального контракта подрядной организацией производился капитальный ремонт здания общеобразовательной школы в поселке Щучье-Озеро Октябрьского района. Вследствие нарушений требований безопасности, создающих угрозу жизни или здоровью потребителей, допущенных при производстве работ, 4 июня 2017 года обрушились часть стены здания площадью около 150 кв.м, перегородки первого и второго этажей и межэтажное перекрытие. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет».