В Прикамье подвели итоги ЕГЭ по математике

Средний балл ЕГЭ по математике в Пермском крае составил 57. По данным Минобрнауки, показатель вырос на 5 баллов. Тех, кто не справились с экзаменом, то есть написал на 27 баллов, стало чуть меньше.

Экзамен проходил 2 июня. По данным ведомства, его написали почти 6,5 тысяч человек. Среди них двое написали ЕГЭ по математике на 100 баллов. Также в этом году отмечается увеличение числа "высокобалльников", получивших по предмету от 90 до 99 баллов. В 2016 году профильный уровень ЕГЭ по математике написали на 100 баллов 7 человек.