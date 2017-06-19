Экономику края поддержит «Россельхозбанк»

Председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев встретился с исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. На рабочей встрече обсуждались вопросы поддержки экономики региона. На сегодня банк является основным финансовым партнером Прикамья и обеспечивает порядка 90 процентов кредитов на сезонные работы.

Дмитрий Патрушев, председатель Правления АО «Россельхозбанк»: "Инвестиционный климат в Пермском крае мы оцениваем положительно и считаем, что администрация региона оказывает всю необходимую поддержку бизнесу, в частности сельхозтоваропроизводителям, которые являются нашими основными клиентами. Вместе с тем, мы универсальный банк и Максиму Геннадьевичу я предложил рассмотреть возможность взаимодействия не только в рамках агропромышленного комплекса, но и по другим отраслям экономики, которые активно развиваются в Пермском крае. В ближайшие три года, как сказал Максим Геннадьевич, этот объем увеличится. Мы профинансируем проекты, причем в разных сферах экономики".

За время своей деятельности на территории Прикамья на финансирование бизнеса и населения «Россельхозбанком» было направленно больше 30 миллиардов рублей. В дальнейших планах - диверсификация кредитного портфеля - это значит, что финансовые средства может получить не только агропромышленный комплекс. В ближайшее время банк может поддержать стратегические важные для региона отрасли, например, ракетостроение.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "На селе есть хозяин, наши сельхозпроизводители готовы инвестировать, и очень важно для них иметь помимо края надежного финансового партнера, который понимает особенности, понимает нюансы, потому что сельское хозяйство сложный бизнес, технологичный бизнес на сегодняшний момент. И поэтому нам очень важно, чтобы «Россельхозбанк», как основной банк с глубокими компетенциями по финансированию инвестпроектов в сельском хозяйстве, очень важно, чтобы он был мощно представлен в крае".