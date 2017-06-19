В Перми горели цистерны с нефтепродуктами
В Интернете появилось видео пожара, который произошел в Индустриальном районе Перми, недалеко от ПНОС. Как сообщили в МЧС, загорелись цистерны с нефтепродуктами. К месту вызова на ул. Промышленную выехали подразделения спасателей, пожару был присвоен 1-й номер сложности. К тушению привлекли 110 человек и 19 единиц техники. К счастью, пламя удалось ликвидировать. О пострадавших информация отсутствует.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ни дня без урагана?
«ЗАЗератти», или Нас не догонишь
«Светлый путь» оказался не таким уж и светлым
На Воткинской ГЭС прошли антитеррористические учения
Трактор с кондиционером: «Агрофест-2017» представил новинки отечественных производителей
Нефтяников захватил дух соревнования
В Перми обсудили ситуацию с промышленной безопасностью
Пробки: График выезда на работу придется подкорректировать
В Перми выпустили книгу «Бессмертный цех»
Перевозчики не стали участвовать в тендере пермского аэропорта
Добавить комментарий: