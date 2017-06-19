В Перми горели цистерны с нефтепродуктами

В Интернете появилось видео пожара, который произошел в Индустриальном районе Перми, недалеко от ПНОС. Как сообщили в МЧС, загорелись цистерны с нефтепродуктами. К месту вызова на ул. Промышленную выехали подразделения спасателей, пожару был присвоен 1-й номер сложности. К тушению привлекли 110 человек и 19 единиц техники. К счастью, пламя удалось ликвидировать. О пострадавших информация отсутствует.