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В Перми обсудили ситуацию с промышленной безопасностью →

Пробки: График выезда на работу придется подкорректировать

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Северная дамба

В Перми  на полтора месяца закрылась Северная дамба. Власти анонсировали это событие уже давно, и вот день настал.

Движение на Северной дамбе строители перекрыли  в 01.00 ночи. Ориентировочные сроки строители определяют следующие: до начала августа – сдача дороги, а электротранспорту придется немного подождать, его запустят 1 сентября.

Главный пассажиропоток – 2,5 тысячи автомобилей в сутки – проходит именно по Северной дамбе. Его придется перераспределить на другие улицы города Перми, а именно Средняя дамба, Южная дамба, Восточный обход и, возможно, для жителей Орджоникидзевского района – другой берег Камы. По нему можно добраться до ГЭС, а дальше уже до Мотовилихинского района. Так или иначе, жителям придется подкорректировать графики выезда на работу. Нужно добавить хотя бы 30 минут к своему ежедневному рабочему графику.

маршруты

Также жителей Перми ждет еще один неприятный сюрприз – две городские магистрали – бульвар Гагарина от площади Дружбы до улицы Старцева и улица Пушкина будут ремонтироваться. Бульвар Гагарина уже вступил в фазу ремонтных работ. Улица Пушкина (участок от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда») перекрыта с 6.00 утра субботы. Целый месяц здесь будут строить теплосети для подключения новостройки на Пушкина, 72. Отключений воды не будет, ни холодной, ни горячей. Другая история с общественным транспортом. По этому участку проходят около десятка маршрутов.Во что все это выльется, увидим в полной мере уже в понедельник.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.06.2017 в 09:19 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми выпустили книгу «Бессмертный цех»

В Перми обсудили ситуацию с промышленной безопасностью →

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