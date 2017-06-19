Пробки: График выезда на работу придется подкорректировать
В Перми на полтора месяца закрылась Северная дамба. Власти анонсировали это событие уже давно, и вот день настал.
Движение на Северной дамбе строители перекрыли в 01.00 ночи. Ориентировочные сроки строители определяют следующие: до начала августа – сдача дороги, а электротранспорту придется немного подождать, его запустят 1 сентября.
Главный пассажиропоток – 2,5 тысячи автомобилей в сутки – проходит именно по Северной дамбе. Его придется перераспределить на другие улицы города Перми, а именно Средняя дамба, Южная дамба, Восточный обход и, возможно, для жителей Орджоникидзевского района – другой берег Камы. По нему можно добраться до ГЭС, а дальше уже до Мотовилихинского района. Так или иначе, жителям придется подкорректировать графики выезда на работу. Нужно добавить хотя бы 30 минут к своему ежедневному рабочему графику.
Также жителей Перми ждет еще один неприятный сюрприз – две городские магистрали – бульвар Гагарина от площади Дружбы до улицы Старцева и улица Пушкина будут ремонтироваться. Бульвар Гагарина уже вступил в фазу ремонтных работ. Улица Пушкина (участок от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда») перекрыта с 6.00 утра субботы. Целый месяц здесь будут строить теплосети для подключения новостройки на Пушкина, 72. Отключений воды не будет, ни холодной, ни горячей. Другая история с общественным транспортом. По этому участку проходят около десятка маршрутов.Во что все это выльется, увидим в полной мере уже в понедельник.
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