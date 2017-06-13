Сати Казанова исполнила в Прикамье мантры
В Усть-Качке прошел двухдневный фестиваль, посвященный здоровому образу жизни «Камский берег». Для 3 тысяч зрителей провели занятия по йоге, зумбе, пляжному волейболу, прогулки, экскурсии. Все желающие могли запустить воздушных змеев, потанцевать под открытым небом, а также покататься на плавучих сап-досках.
Насыщенной оказалась и музыкальная программа, помимо пермских исполнителей, для гостей фестиваля «Камский берег» выступила Сати Казанова - популярная российская певица. Сати увлекается духовными практиками, и в ее репертуаре есть не только известные многим песни, но и мантры. Именно с них певица начала свое выступление.
Сати Казанова, певица: "Этим я живу, это моя отдушина, все начиналось для себя. Меня радует, что людям все больше это нравится и сейчас такое время настало, когда люди тянутся к подобному".
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