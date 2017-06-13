В Перми донору почки вручили медаль

Житель Перми отдал свою почку тяжело больному сыну. 29-летнему молодому человеку была жизненно необходима трансплантация. Его 51-летний отец не раздумывая пошел на операцию. За мужественный поступок врачи Пермской краевой клинической больницы вручили донору медаль «Дарящему часть себя».

Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы: "Эта традиция была заложена академиком Шумаковым. И заложена она не зря. Эти вещи вручаются донорам органов. Потому что это крайне мужественный и очень непростой поступок должен быть как-то отмечен".

Сейчас оба пациента – отец и сын – чувствуют себя хорошо и даже выходят на короткую прогулку. А ещё совсем недавно жизнь молодого человека зависела от аппарата искусственной почки. Врачи говорят, если человеку в таком молодом возрасте провести подобную операцию, то он будет жить в среднем на 17 лет дольше, чем пациенты, находящиеся на гемодиализе. Таких на сегодняшний день в Пермском крае почти 800 человек. Первая трансплантация почки в Пермском крае прошла в ноябре 2015 года. В 2016-м уже было 4 таких операции. В этом году – пока одна. Следующая должна состояться в июле.