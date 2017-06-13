На Аллее Славы появились новые звезды

У монумента «Героям фронта и тыла» заложили семь новых плит, посвященных знаковым для Перми событиям и личностям. Так, на Аллее славы появились именные "звезды": выдающегося ученого, исследователя флоры Западного Урала Павла Сюзева и русского писателя, общественного деятеля Олега Селянкина.

Владимир Якушев, председатель ПКОО «Союз писателей России»: "У многих писателей сейчас сам Олег Константинович стоит перед глазами как живой. Я думаю, это самое драгоценное. И этому способствует в широком смысле и эта Аллея доблести и славы о наших самых замечательных людях Перми и замечательных событиях Пермского края".

Историческую аллею пополнили плиты в честь 95-летия Пермской государственной художественной галереи, 105-летия первой на Урале детской клиники, (сейчас Детская клиническая больница №9 имени Пичугина), а также 90-летия со дня открытия театра рабочей молодежи – ТРАМ, (ныне Пермский академический «Театр-Театр»). Сегодня именно он стал главной площадкой для поздравлений.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Люди просто выходят и отдыхают семьями, с друзьями, отдыхают душой, наслаждаются. И вы знаете, любовь к стране всегда идет через любовь к любимым местам, любовь к городу, к окружающим, к семье. Из таких небольших вещей. Мне кажется, это большая удача для города, что действительно два праздника в одном".