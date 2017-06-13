Горнило Сварога: на эспланаде было жарко

В Перми прошел фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога». В основном посетителям предлагали попробовать самим ударить молотом по наковальне, посмотреть на красный, разгоряченный металл. Впервые на фестивале прошла кузнечная свадьба. Одним из атрибутов является не кольцо невесты, а колокольчик.

Очень много пермяков пришли на эспланаду, несмотря на переменчивую погоду. Небольшой дождик пермякам совершенно не помешал. На эспланаде есть несколько зон. Чуть дальше проходят соревнования по американскому футболу, еще дальше – танцевальный фестиваль «Все стили в силе», собравший много молодежи. Все наблюдают за современными направлениями и тенденциями в танцевальном искусстве. Дальше еще несколько площадок. Например, можно потрогать пингвина или зайти на пенную вечеринку.

На большой сцене на эспланаде выступили артисты из Перми, Екатеринбурга и Москвы. Финал - выступление Сергея Лазарева в 21.00. Но до этого времени на эспланаде было чем заняться.