Лесные пожары: Прикамье в зоне риска
Регионы Приволжского федерального округа в зоне высокого и чрезвычайного риска по лесным пожарам. Об этом предупреждает федеральная авиалесоохрана. Несмотря на прохладную погоду, на территории Прикамья уже произошло 6 пожаров общей площадью более 6 га – в Оханском, Нытвенском районах и Чердыни. В ходе проверок выявлено, что 34 населенных пункта Прикамья не соответствуют правилам пожарной безопасности и находятся в зоне риска.
Василий Груздев, начальник Федерального государственного лесного и пожарного надзора Министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Опасность все равно возникает. Лето, солнышко сушит. Пожарная обстановка может резко обостриться в любое время".
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