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Пермяки будут меньше платить за ОДН

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ОДН

Жильцы многоквартирных домов будут меньше платить за ОДН. В соответствии с федеральным законодательством расходы на содержание общего имущества перенесены из коммунальных услуг в жилищные. До 1 июня регионы должны были разработать и принять новые тарифы и новый порядок применения нормативов на содержание общего имущества. Региональная служба по тарифам проанализировала действующие тарифы на ОДН и сделала расчет новых. В среднем в зависимости от категории жилых домов снижение платежей на одну квартиру составит от 7 до 150 рублей. Как пояснили специалисты, новый порядок должен стимулировать управляющие компании и ТСЖ работать над энергосбережением. При прежней схеме все затраты на ОДН, включая потери в сетях, распределялись между собственниками.

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 13.06.2017 в 14:46 в рубрике - Вести Пермь

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