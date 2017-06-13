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← Зеленый остров - оазис в мегаполисе

Оленья застава и индейская деревня - интересное рядом

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моралы

Местные туристические тропы привести могут и на оленью ферму, и в индейскую деревню.

Не случайно маралов называют королевскими оленями. Во-первых, эти животные в разы крупнее, во-вторых, у рогатых поистине царские привычки - в «гареме» у одного самца может быть до десятка подружек. Именно из-за «дамы сердца» чаще всего и происходят стычки.

На территории в 650 гектаров больше тысячи голов. Такое количество оленей можно встретить разве что на Алтае. Правда, в отличие от своих северных собратьев, маралы к человеку близко не подходят. Тем более сейчас - в период выведения потомства.

Оленья заставы

В «Оленьей заставе» можно не только посмотреть на местных обитателей, но и попробовать специфические процедуры с участием свежесрезанных оленьих пантов.

Елена Бринстер, администратор пантоцентра «Оленья застава»: "Пант - это не окостеневший рог марала. Это губчатая основа, пропитанная кровью и в шкурке. Мы срезаем, консервируем, даем людям чай из слайсов и ванны из муки".

индейцы

Муку, правда, более традиционную, используют в еще одном необычном туристическом месте Пермского края. Обитатели индейской деревни для своих гостей стряпают лепешки прямо на углях, минуя посуду.

индейцы

Остаться на ночь в Типи и даже провести здесь все выходные может любой. Туристов обещают сводить в национальную баню Инипи, обучить ремеслам, провести по тропе Молодого Воина и даже дадут пострелять из настоящего лука. Но не только земли Пермского края богаты на летние экскурсии. Турфирмы уже приготовили специальные предложения по речным круизам. Пермь оправдывает неофициальное звание «Порт пяти морей».

Анна Кислицына, менеджер по туризму: "До Санкт-Петербурга, до Москвы, на острова Кижи, Валаам, также в Южном направлении".

И здесь, главное, чтобы погода не подвела. Хотя, моралы, например, вовсе не прихотливы - им, что дождь, что 40-градусный мороз... но хочется все же теплое пермское лето.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 13.06.2017 в 14:25 в рубрике - Вести Пермь

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