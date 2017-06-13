Зеленый остров - оазис в мегаполисе

Пермяки увидели до неузнаваемости измененный участок улицы Ленина - с тотемными животными и необычными арками. А еще здесь есть альпийские горки и живая изгородь. Как прошло открытие зеленого острова?

Зелёный остров - проект, реализованный пермскими нефтяниками перед центральным офисом «ЛУКОЙЛ-Перми», посвящённый Году экологии в России.

Кроме животных и арок, здесь есть альпийские горки, комбинированный тротуар из плитки-травянки, живая изгородь. Общая площадь почти четыре тысячи квадратных метров.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Сделали вот такой небольшой оазис в мегаполисе нашем. Я думаю, что этому порыву последуют другие предприятия и офисы, которых здесь немало".

Хороший пример и подарок накануне Дня города и России, считает глава города Дмитрий Самойлов, посетивший презентацию.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "То, что сделала команда Олега Третьякова здесь, это не имеет отношения к бюджетным деньгам, ни к федеральным, ни краевым, ни к муниципальному бюджету. Это как раз социально ответственный бизнес".

Одна из задумок, чтобы ночью площадка так же привлекала внимание пермяков, вот так наносились последние штрихи перед открытием - тестировали подсветку, которая в том числе расположилась на фасаде в виде огромного триколора.

Первые зрители результат оценили.

Как рассказали создатели Зелёного острова, если пройти под арками и загадать желание - оно обязательно сбудется.