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Зеленый остров - оазис в мегаполисе
Пермяки увидели до неузнаваемости измененный участок улицы Ленина - с тотемными животными и необычными арками. А еще здесь есть альпийские горки и живая изгородь. Как прошло открытие зеленого острова?
Зелёный остров - проект, реализованный пермскими нефтяниками перед центральным офисом «ЛУКОЙЛ-Перми», посвящённый Году экологии в России.
Кроме животных и арок, здесь есть альпийские горки, комбинированный тротуар из плитки-травянки, живая изгородь. Общая площадь почти четыре тысячи квадратных метров.
Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Сделали вот такой небольшой оазис в мегаполисе нашем. Я думаю, что этому порыву последуют другие предприятия и офисы, которых здесь немало".
Хороший пример и подарок накануне Дня города и России, считает глава города Дмитрий Самойлов, посетивший презентацию.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "То, что сделала команда Олега Третьякова здесь, это не имеет отношения к бюджетным деньгам, ни к федеральным, ни краевым, ни к муниципальному бюджету. Это как раз социально ответственный бизнес".
Одна из задумок, чтобы ночью площадка так же привлекала внимание пермяков, вот так наносились последние штрихи перед открытием - тестировали подсветку, которая в том числе расположилась на фасаде в виде огромного триколора.
Первые зрители результат оценили.
Как рассказали создатели Зелёного острова, если пройти под арками и загадать желание - оно обязательно сбудется.
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