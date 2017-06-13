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← Фанаты бездорожья считали Ординские ухабы

Парад яхт и кубок юмора: «Суббота на набережной» удалась!

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парад яхт

Своеобразной репетицией Дня города стала «Суббота на набережной». Теперь это постоянное событие, участниками которого могут стать все желающие до конца лета. На сей раз гости праздника увидели парад яхт, выставку ретро-автомобилей, посмеялись на кубке юмора и встретились с известным скрипачом.

Вторая «Суббота на набережной» порадовала Пермь теплом и солнечной погодой. Поэтому на променаде собралось много горожан. С минуты на минуту в акватории Камы начнется парад яхт.

Вдалеке уж виднеются белые паруса, яхты все ближе. Люди замерли в ожидании, все хотят увидеть белых красавиц и посмотреть, на что способны яхтсмены.

И вот яхты набирают скорость и появляются в самом центре Камы - белые и разноцветные паруса предстают во всей красе перед зрителями. Яхты - рикошет, конрад, дракон проплыли по главной реке Перми и приковали к себе взгляды тысячи горожан. Все действие сопровождала живая музыка.

яхты

В интеллектуальном кафе проходит интересная встреча-концерт с виртуозом-скрипачом Константином Тракаем.

Совершенно завораживающая музыка Баха, Чайковского и других композиторов окутала интеллектуальное кафе. Узнаем у слушателей, как им встреча.

Анастасия и Евгения: "Отлично. Интересно сделано, что по соседству играют более современные ребята. Музыкант не растерялся и взял скрипку электронную и это помогает больше проникнуться музыкой".

Музыкальные выступления сменил кубок юмора. На главной сцене состязались команды КВН и стендап-комики из Перми. Самые смешные шутки и миниатюры оказались у ребят из Пермского института ФСИН России. Они и забрали главную награду. Продолжила заряжать хорошим настроением горожан сборная бывших спортсменов - финалисты Премьер-лиги Международного союза КВН на Первом канале.

Набережная Камы в центре Перми этим летом стала эпицентром творческих событий. И каждую субботу собирает интересных личностей - музыкантов, танцоров, юмористов, поэтов и писателей, ученых, художников и скульпторов.

 Совсем скоро стартует фестиваль инновационной современной пластики «Сезон искусства». Здесь появятся скульптуры из песка и сена. За процессом смогут наблюдать все горожане.

суббота на набережной

Для работы с сеном и песком приглашены опытные мастера, которые хорошо знакомы с тонкостями и особенностями, скрывающимися за внешней простотой этих материалов. Создавать шедевры на тему «Кама-река» и «Животный мир Прикамья» скульпторы начнут 12 июня, а завершат 17-го. Выставка скульптур из песка и сена проработает на набережной не менее месяца. А вот выставка ретро-машин на набережной будет проходить все лето, правда, приезжать машины будут только по субботам.

Иж, Победа, Москвичи, Волга. Когда-то эти машины ездили по дорогам Перми. Теперь их называют ретро и встретить их а дорогах можно намного реже. Они вызывают небывалый интерес у горожан. Здесь к экспозиции можно подойти, сфотографироваться, потрогать и даже сесть в салон. Ретро-автомобили будут стоять на набережной каждую субботу. Приходите, проводите время интересно. Мероприятия здесь сменяются каждый час.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.06.2017 в 12:52 в рубрике - Вести Пермь

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