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Фанаты бездорожья считали Ординские ухабы
60 экипажей приняли участие в гонке по бездорожью "Ординский ухаб". Гонщики соревновались в трёх классах - стандарт, спорт и суперспорт. Экипажи стартовали одновременно, поэтому зрелище получилось особенно эффектным: водители таранили друг друга, машины переворачивались и штурмовали водные преграды. Камнем преткновения для многих участников стала так называемая "шпилька" - резкий поворот после длинного прямого участка трассы.
Вадим Лутфуллин, бронзовый призёр гонки «Ординский ухаб-2017», рассказывает: "Трасса сложная, много поворотов, нужно проходить грамотно, чтобы "не встать на уши", плюс броды. Очень хорошая трасса"!
Победителем в классе "Стандарт" стал Михаил Сторжев, в классе Спорт - Александр Терёхин, в суперспорте победу праздновал Андрей Пискунов.
Андрей Пискунов, победитель гонки «Ординский ухаб-2017», отмечает: "Не главное скорость, не главное мощность, надо ехать сбалансированно - и будет результат».
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