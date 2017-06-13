Фанаты бездорожья считали Ординские ухабы

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Ординский ухаб 2017

60 экипажей приняли участие в гонке по бездорожью "Ординский ухаб". Гонщики соревновались в трёх классах - стандарт, спорт и суперспорт. Экипажи стартовали одновременно, поэтому зрелище получилось особенно эффектным: водители таранили друг друга, машины переворачивались и штурмовали водные преграды. Камнем преткновения для многих участников стала так называемая "шпилька" - резкий поворот после длинного прямого участка трассы.

Ординский ухаб 2017

 Вадим Лутфуллин, бронзовый призёр гонки «Ординский ухаб-2017», рассказывает: "Трасса сложная, много поворотов, нужно проходить грамотно, чтобы "не встать на уши", плюс броды. Очень хорошая трасса"!

Победителем в классе "Стандарт" стал Михаил Сторжев, в классе Спорт - Александр Терёхин, в суперспорте победу праздновал Андрей Пискунов.

Пискунов

Андрей Пискунов, победитель гонки «Ординский ухаб-2017», отмечает: "Не главное скорость, не главное мощность, надо ехать сбалансированно - и  будет результат».

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 13.06.2017 в 11:43 в рубрике - Вести Пермь

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