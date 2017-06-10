Пермское хореографическое училище провожает выпускников в большой балет

В Пермском хореографическом училище прошёл отчётный концерт выпускников.

Последние приготовления костюмов, финальная растяжка, напутствия от педагогов и выпускники Пермского хореографического училища выйдут на сцену театра оперы и балета. Учебный год по традиции завершается отчетным концертом.

Дорогу осилит идущий - именно с таким девизом педагог Елена Щеглова отпускает в профессию свой первый выпуск в Пермском хореографическом училище.

Елена Щеглова, педагог Пермского хореографического училища: "Сколько они будут танцевать, мне бы хотелось, чтобы они столько учились, постигали. Шли всегда по дороге, двигались вперед".

На протяжении семи десятков лет Пермское хореографическое училище готовит артистов балета для всей страны и даже мира. Надежда Павлова, Ольга Ченчикова, Марат Даукаев, Елена Кулагина, Виталий Полищук и многие-многие другие выпускники училища стали яркими звездами балета. Впрочем, нынешний выпуск уже тоже прозвали звездным. На Всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Русский балет» студентка Анна Григорьева заняла 3 место. Альбина Колобова и Игорь Кочуров стали дипломантами, априори открыв себе двери в большой балет.

Елена Щеглова, педагог Пермского хореографического училища: "Я думаю, наши дети будут хорошо работать, они выучены основательно и должны держать марку нашей школы".

А держать марку тридцати выпускникам предстоит в мировых и российских театрах. За будущими артистами балета обычно стоит очередь в плане трудоустройства. У каждого всегда по несколько приглашений.

Держать себя в форме и работать в полную силу - для артиста балета, пожалуй, самые главные требования, следовать им порой очень тяжело, но для этих ребят нет преград - преданность профессии и желание блистать на сцене, кажется, у них в крови.