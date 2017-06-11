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Вести Пермь. События недели
За эту неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей из области политики, экономики, социума Пермского края.
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Пермское хореографическое училище провожает выпускников в большой балет
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