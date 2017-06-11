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Вести Пермь. События недели

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События недели

За эту неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей из области политики, экономики, социума Пермского края.

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 11.06.2017 в 20:57 в рубрике - Вести Пермь

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