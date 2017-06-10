Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»

Организаторы 16 международного фестиваля «Небесная ярмарка» рассказали журналистам первые подробности самого известного в России соревнования воздухоплавателей. Воздушные баталии, которые пройдут на территории Кунгура всю неделю, начиная с 24 июня, будут посвящены Году экологии в России. В фестивальной программе примет участие 19 экипажей из России, Китая и Европы.

Лариса Елтышева, глава Кунгура: "Если в 1994 году у нас был приобретен только один аэростат, на сегодня в городе 17 аэростатов. Кунгур уже может один проводить фестиваль".

Кроме красочного шоу в небе Кунгура с раннего утра можно будет наблюдать участников первенства России по воздухоплавательному спорту. Каждый вечер также будут проходить воздушные баталии - уникальное зрелище, когда в воздухе сражаются две армии аэростатов.

Андрей Вертипрахов, президент Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края: "Мы ставили задачу 20 пилотов в этом году. Представители из Японии наши друзья. И будут представили с территории всей России, начиная от Сургута, Екатеринбург, Ижевск, Йошкар-Ола, Москва".