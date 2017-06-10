«Балет на закате»: пермяки увидят спектакль «Ромео и Джульетта»

В Прикамье стартовала подготовка к летнему фестивалю «Балет на закате» на вершине горы Крестовой. В этот раз 24 июня зрители увидят спектакль на музыку Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка будет адаптирована под ландшафт, а сам балет сокращен с трех до одного акта и продлится 1 час 15 минут. Кульминация произведения пройдет в момент заката солнца. В 2017 году проведение фестиваля совпадает с 35-летием заповедника «Басеги». Частью этого хребта является и гора Крестовая.