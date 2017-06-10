«Щит России»: пора новых дерзаний

С 9 по 11 июня Пермь принимает участников 20 фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Жюри, которое возглавляет военкор телеканала «Россия» Александр Сладков, провело итоговое заседание. В этом году в Пермь прислали рекордное количество теле- и радиоработ со всей страны – от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Грозного. Основная идея фестиваля, как и прежде – активизация работы средств массовой информации по созданию передач, освещающих значимые события военной истории Отечества, пропаганда и изучение российской военной истории и подвигов участников военных действий. Напомним, первый фестиваль «Щит России» состоялся в 1998 году. Тогда в Перми собрались 17 уральских теле и радиожурналистов, которые в своих передачах рассказывали о людях в погонах, о непростом армейском быте.

Александр Сладков, председатель жюри фестиваля «Щит России - 2017»: "Патриотизм очень нужен. То, что мы продолжаем этот фестиваль, это основное, это самое главное. Результаты это уже часть творческая, часть профессиональная. Но глобально то, что он существует, это очень хорошо".