← Первый курс Сергея Федотова сдал экзамен
«Балет на закате»: пермяки увидят спектакль «Ромео и Джульетта» →
«Щит России»: пора новых дерзаний
С 9 по 11 июня Пермь принимает участников 20 фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Жюри, которое возглавляет военкор телеканала «Россия» Александр Сладков, провело итоговое заседание. В этом году в Пермь прислали рекордное количество теле- и радиоработ со всей страны – от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Грозного. Основная идея фестиваля, как и прежде – активизация работы средств массовой информации по созданию передач, освещающих значимые события военной истории Отечества, пропаганда и изучение российской военной истории и подвигов участников военных действий. Напомним, первый фестиваль «Щит России» состоялся в 1998 году. Тогда в Перми собрались 17 уральских теле и радиожурналистов, которые в своих передачах рассказывали о людях в погонах, о непростом армейском быте.
Александр Сладков, председатель жюри фестиваля «Щит России - 2017»: "Патриотизм очень нужен. То, что мы продолжаем этот фестиваль, это основное, это самое главное. Результаты это уже часть творческая, часть профессиональная. Но глобально то, что он существует, это очень хорошо".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Первый курс Сергея Федотова сдал экзамен
Дом Мешкова уменьшили в 25 раз
Чайковский подарил детям праздник
Пермь украсят скульптуры из песка и сена
Пермские спортсменки заняли первое место на этапе Кубка мира
Жительница Прикамья нашла на чердаке собственного дома клад
В яблочко!
Главное - относиться к погоде с юмором
Открытие пляжного сезона намечено на 15 июня
Жители Закамска намерены оспорить тарифы через суд
Добавить комментарий: