«Щит России»: пора новых дерзаний

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Щит России

С 9 по 11 июня Пермь принимает участников 20 фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Жюри, которое возглавляет военкор телеканала «Россия» Александр Сладков, провело итоговое заседание. В этом году в Пермь прислали рекордное количество теле- и радиоработ со всей страны – от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Грозного. Основная идея фестиваля, как и прежде – активизация работы средств массовой информации по созданию передач, освещающих значимые события военной истории Отечества, пропаганда и изучение российской военной истории и подвигов участников военных действий. Напомним, первый фестиваль «Щит России» состоялся в 1998 году. Тогда в Перми собрались 17 уральских теле и радиожурналистов, которые в своих передачах рассказывали о людях в погонах, о непростом армейском быте.

Александр Сладков, председатель жюри фестиваля «Щит России - 2017»: "Патриотизм очень нужен. То, что мы продолжаем этот фестиваль, это основное, это самое главное. Результаты это уже часть творческая, часть профессиональная. Но глобально то, что он существует, это очень хорошо".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.06.2017 в 09:29 в рубрике - Вести Пермь

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