Первый курс Сергея Федотова сдал экзамен

Студенты-первокурсники сдали экзамен в пермском театре "У Моста". Для этого они, как полноценные артисты, вышли на сцену и играли легендарный спектакль "Юнона и Авось". Как это происходило?

Поющего на сцене режиссера Сергея Федотова можно встретить только на репетициях. Он всегда так активно вовлекается в процесс, что порой думаешь, он и сам играет какую-то роль в спектакле. Но на самом деле Сергей Павлович оттачивает каждое действие постановки вместе с артистами. А этот прогон для него, пожалуй, самый волнительный и ответственный - его студенты-первокурсники готовятся к экзаменационному спектаклю "Юнона и Авось".

Сергей Федотов, художественный руководитель театра "У Моста": "Мы репетировали очень серьезно, весь семестр. Это сложнейший материл, это вершина актерского мастерства, где нужно и актерски работать и создать образы и еще уметь петь, двигаться, слышать музыку, создавать атмосферу".

Хотя обычно на большую сцену начинающие актеры выходят гораздо позже.

Альберт Шафигулин, студент ПГИК: "Это уникальная возможность, когда мы 1 курс, это впервые в истории нашего института, мы еще на зимней сессии, после первого семестра, мы уже выпускали полноценный спектакль".

Зимой студенты играли пьесу Александра Володина "Две стрелы" вместе с ведущими актерами театра "У моста". В "Юноне и Авось" ребята выходят только своим курсом, но заручившись поддержкой старших товарищей по сцене.

Сергей Федотов, художественный руководитель театра "У Моста": "Актеры всегда помогают студентам, профессиональные занятия у студентов проходят в театре, и они все время вместе с артистами. Они видят, как артисты работают, что такое система Михаила Чехова".

В театре "У Моста" принято начинать с самого сложного, продолжает Федотов. Поэтому "Юнона и Авось" выбрали для итогового экзамена по актерскому мастерству и вокалу. А оценить работу предстояло не только зрителям, но и педагогам Пермского института искусства и культуры.