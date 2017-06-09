Дом Мешкова уменьшили в 25 раз

Копия исторического особняка, в котором сейчас располагается историческая экспозиция Пермского краеведческого музея, стала частью Парка миниатюр в Калининграде. Сам парк открылся в рамках проекта «История в архитектуре» и создавался в преддверии Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут и в Калининграде. В экспозиции Парка миниатюр – копии объектов, представляющих архитектурную и историческую ценность России. Копию главного здания Пермского краеведческого музея изготовили в масштабе 1:25. Помимо Дома Мешкова в Парке миниатюр представлены пока только девять объектов. Соответствие объектов с оригиналом – 99%. Прежде, чем изготовить копию, оригиналы тщательно изучались, рассчитывались размеры, отрисовывались 3D-модели. По разработанным чертежам художники создавали макеты всех достопримечательностей Парка миниатюр.