Чайковский подарил детям праздник

В городе Чайковский состоялось открытие XIII фестиваля детей и юношества имени Кабалевского «Наш Пермский край». В этом году здесь собрались почти тысяча ребят со всего Пермского края.

Кате чуть больше 10 лет, а она уже четвертый раз принимает участие в фестивале детей и юношества имени Кабалевского в Чайковском. Девочка признается, что участвует во многих конкурсах и выступает почти на всех городских праздниках, но фестиваль имени Кабалевского был и остается ее самым любимым событием. Ведь каждый фестиваль искусств не похож один на другой.

Екатерина Евсеева, участница XIII фестиваля детей и юношества имени Кабалевского "Наш Пермский край": "Я принимаю участие в этом фестивале, потому что это очень интересно, ты можешь показать всем людям, что ты умеешь, ты можешь танцевать один танец с коллективами из других городов и познакомиться с новыми друзьями".

На тринадцатом фестивале выступили около полутора тысяч детей со всех уголков Пермского края. Впервые дети танцевали на площадке, где тренируются действующие и будущие чемпионы по фристайлу. Сам проект не имеет аналогов в России, говорят организаторы. В августе этого года фестивалю искусств детей и юношества исполняется 40 лет. В 1977 году Дмитрий Кабалевский - известный советский композитор - предложил в городе, названном в честь великого музыканта Петра Ильича Чайковского, ежегодно проводить фестивали музыкального искусства.

Мия Титова, организатор 1 фестиваля им. Кабалевского: "Уже с первого проведения фестиваля стало понятно, что это замечательный проект, который создается многими людьми, но который доставляет детям столько счастья, столько радости. И весь город поднимался на то, чтоб создать детям этот праздник. Очень радостно, что по истечении времени все повторяется пусть это на новом витке, с новым названием, но город живет этим праздником и это очень здорово.

Зародившись как праздник инструментальной и хоровой музыки, за сорок лет фестиваль превратился в настоящий праздник искусства. Ежегодно организаторы собравшимся готовят сюрпризы. В этом году необычное ноу-хау праздника - участие симфонического оркестра Пермского государственного академического театра оперы и балета им. Чайковского под управлением Валерия Платонова.

Впереди у организаторов, у артистов и руководителей коллективов много работы. Зональные этапы фестиваля пройдут почти в каждом городе края. Все это для того, чтобы открыть новые площадки роста для одаренных детей. А Катя Евсеева надеется, что в следующем году на фестивале имени Кабалевского она встретится со своими друзьями снова, а праздник будет таким же ярким и грандиозным.