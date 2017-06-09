Пермь украсят скульптуры из песка и сена

12 июня на набережной Перми начнут появляться скульптуры из песка и сена. Тема песочных фигур – «Кама-река». Фигур из сена – «Животный мир Прикамья». 17 июня мастера завершат работу над своими шедеврами, и в этот же день площадки будут открыты для зрителей. Как обещают организаторы, выставка скульптур из песка и сена проработает на пермской набережной не менее месяца.