Пермь украсят скульптуры из песка и сена
12 июня на набережной Перми начнут появляться скульптуры из песка и сена. Тема песочных фигур – «Кама-река». Фигур из сена – «Животный мир Прикамья». 17 июня мастера завершат работу над своими шедеврами, и в этот же день площадки будут открыты для зрителей. Как обещают организаторы, выставка скульптур из песка и сена проработает на пермской набережной не менее месяца.
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