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Пермские спортсменки заняли первое место на этапе Кубка мира
Трио пермских спортсменок Мария Головкина, Вероника Нечаева и Полина Лопатина заняли первое место в возрастной категории 12-14 лет на этапе Кубка мира по спортивной аэробике в португальском Кантаньеде. Противостояли нашим спортсменкам соперницы из 37 стран. Тренируют девушек Ирина Куклина и Юлия Галимова.
В федерации спортивной аэробики действует принцип: каждый год - результат. Среди подходящих по возрасту воспитанников выбирают самых талантливых и готовят на турнир мирового уровня. Пьедестал почёта подтверждает, что система работает. В этом году сыграла ставка на трио. Мария Головкина, Вероника Нечаева и Полина Лопатина заняли первое место в возрастной категории 12-14 лет на этапе Кубка мира по спортивной аэробике в португальском Кантаньеде.
Мария Головкина, Вероника Нечаева и Полина Лопатина: "Эту программу мы готовим уже год. Элементы здесь очень сложные, идут по максимуму.
Надо перестать бояться, выйти и сделать".
За успехами юных коллег Анастасия Соловьёва следит без зависти. За плечами мастера спорта два покорённых чемпионата мира. Впереди защита диплома по профилю и работа тренером. И она не исключение.
Анастасия Соловьёва, мастер спорта по спортивной аэробике: "Я помню, что у нас были такие спортсмены как Валерий Гусев. Он сейчас тренирует детей. И они в паре с Кариной Мазуниной выиграли вот этот очередной Кубок".
Оставаться в спорте своих подопечных Ирина Куклина - руководитель федерации и главный наставник, конечно, не призывает. Возвращаться в зал снова и снова заставляет привычка.
Юлия Галимова, тренер-хореограф по спортивной аэробике: "Сейчас, в июне, они у нас занимаются с 9.00 до 14.00 первая тренировка. Вторая - с 16.00 до 20.00. То есть весь день, да".
В спортивном зале действующие и будущие звёздочки спортивной аэробики проводят 9 часов в сутки.
Одержав победу на отечественном чемпионате, пермячки получили путёвку на главные взрослый и юношеский старты Европы. В сентябре девушки 12-14 лет представят Россию в Италии.
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