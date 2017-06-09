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Жительница Прикамья нашла на чердаке собственного дома клад

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клад

Жительница Пермского края обнаружила столетний клад на собственном чердаке, сообщает «Российская газета». На участке женщины из села Ашап в Ординском районе разбирали старую крышу дома и сруб. В нише стены она обнаружила горшок с 14 серебряными монетами достоинством 1 рубль и 50 копеек. На них изображен профиль императора Николая II. Женщина не представляет, откуда мог появиться клад, так как живет в доме с 1979 года. Сегодня стоимость серебряных монет с профилем императора составляет от 6 до 35 тысяч рублей.

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 09.06.2017 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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