Жительница Прикамья нашла на чердаке собственного дома клад

Жительница Пермского края обнаружила столетний клад на собственном чердаке, сообщает «Российская газета». На участке женщины из села Ашап в Ординском районе разбирали старую крышу дома и сруб. В нише стены она обнаружила горшок с 14 серебряными монетами достоинством 1 рубль и 50 копеек. На них изображен профиль императора Николая II. Женщина не представляет, откуда мог появиться клад, так как живет в доме с 1979 года. Сегодня стоимость серебряных монет с профилем императора составляет от 6 до 35 тысяч рублей.