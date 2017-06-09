Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми прошел юбилейный концерт «Свет Белой горы»

Чудеса в тебя верят, или Большое детское «спасибо»! →

Придется потерпеть: Северную дамбу закроют на 1,5 месяца

смотреть видео

Северная дамба

В Перми закроют движение транспорта по Северной дамбе, заявили городские власти.  С 17 июня до 1 августа здесь обещают провести полноценный ремонт покрытия с заменой трамвайных путей. Автомобилистам предлагают воспользоваться Средней и Южной дамбами. Автобусы и трамваи меняют схему движения.

В ближайшее время пермяков ожидают серьезные изменения в движении транспорта. Речь идет о начале ремонта на Северной дамбе. Планируется полностью ее закрыть для движения частного и общественного транспорта. Водителям придется перестраивать свои маршруты.

Придется постоять в пробках, говорят автомобилисты, те, кто уже в курсе предстоящего ремонта. С 17 июня дамбу закроют, прекратив транспортное сообщение с Мотовилихой на этом участке. Продлится временное неудобство 1,5 месяца, через 45 суток проезжую часть на дамбе планируется открыть, а вот трамваи запустят позднее – в планах сделать это 1 сентября. Пока транспортники готовятся перенаправить автобусы.

Денисов

Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации г. Перми, рассказывает: "Мы переводим все маршруты на среднюю дамбу, задействуем в центре города несколько улиц. Дополнительно, чтобы вывезти людей из микрорайона Рабочий посёлок, мы увеличим количество подвижного состава на маршруте №26".

Трамваи на время ремонта в Мотовилихе курсировать не будут вообще. Их движение будет заканчиваться на Разгуляе. В последний раз дамбу закрывали в середине 90-х, с тех пор капитального ремонта здесь не было.

трамвайные пути

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Планируется выполнить полную замену основания трамвайного полотна, поскольку оно полностью непригодно для дальнейшей эксплуатации, замена рельсо-шпальной решётки, замена контактной сети, полностью всей и троллейбусной и трамвайной".

Кроме того, заменят асфальт на проезжей части, отремонтируют тротуары, ливневую канализацию. Стоимость работ составляет около 350 млн рублей. Это деньги из городского бюджета.

Пермяков просят с пониманием отнестись к ситуации. По словам специалистов, закрыть дамбу полностью - это наиболее оптимальный вариант, нежели ремонтировать по одной полосе. Планируют, что подрядчик со всеми работами справится вовремя. Гарантия на сделанные работы будет 5 лет.

дамба

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.06.2017 в 10:57 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми прошел юбилейный концерт «Свет Белой горы»

«Всем лесам лес»: галерея достала из запасников шедевры Шишкина

Есть ли спорт в глубинке?

Список дел: и.о. губернатора представил программу развития региона

Впервые за 17 лет в Прикамье пройдут выборы губернатора

Пермь готовится ко Дню города

Дискриминацию устранили

Пермяки увидят парад яхт

В Перми открылся Фестиваль сказок

Из-за ливней реки вышли из берегов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми прошел юбилейный концерт «Свет Белой горы»

Чудеса в тебя верят, или Большое детское «спасибо»! →

Обратите внимание

в Перми

9 июня - Международный день архивов

В Перми пройдет первая международная конференция «Архивы без границ», на которую приедут эксперты из разных городов Европы и России.
читать09.06.2017 в 11:43
Метки: в Перми, Общество

Чудеса в тебя верят, или Большое детское «спасибо»!

В Театральном сквере открылась выставка под названием «Чудеса в тебя верят!», рассказывающая о том, как жители Пермского края помогают сиротам и ребятам с тяжёлыми заболеваниями.
смотреть видео читать09.06.2017 в 11:21
Метки: в Перми, Культура, Общество

Придется потерпеть: Северную дамбу закроют на 1,5 месяца

Пермяков ожидают серьезные изменения в движении транспорта. Северная дамба полностью закроется для движения транспорта. Где искать объездные пути?
смотреть видео читать09.06.2017 в 10:57
Метки: в Перми, Общество

В Перми прошел юбилейный концерт «Свет Белой горы»

Все средства, которые собраны от продажи билетов на благотворительный концерт, пойдут на возрождение Белогорского монастыря.
смотреть видео читать09.06.2017 в 10:55
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Всем лесам лес»: галерея достала из запасников шедевры Шишкина

В художественной галерее открылась выставка Всем лесам лес, посвященная 185-летию со дня рождения великого художника Ивана Шишкина.
смотреть видео читать09.06.2017 в 10:33
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

«ПАРМУ» покинул Владимир Полуянов

Владимир Полуянов продолжит тренерскую карьеру в екатеринбургском «Уралмаше».
смотреть видео читать07.06.2017 в 14:12
Метки: в Перми, в России, Спорт

Великий, могучий, живучий

6 июня отметили Международный день русского языка. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных.
читать07.06.2017 в 12:02
Метки: в России, В мире, Общество

Перековать мечи на орала: Что будет делать «Оборонка» для «гражданки»

В Перми состоялось заседание Совета по промышленности Приволжского федерального округа. Основной темой встречи стало развитие оборонно-промышленного комплекса страны.
смотреть видео читать07.06.2017 в 09:42
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Экономика

Как пермская «Красотка» стала Принцессой Волги

На семнадцатом международном турнире Принцесса Волги-2017 по синхронному плаванию юная Дарья Шиловская покорила зрителей и судей.
смотреть видео читать06.06.2017 в 14:47
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса

Состоялось подписание трехстороннего меморандума между Пермским краем, компанией «Уралбумага» и Банком ВТБ.
смотреть видео читать05.06.2017 в 09:17
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика
Лента новостей RSS каналы

9 июня - Международный день архивов9 июня - Международный день архивов

Чудеса в тебя верят, или Большое детское «спасибо»!Чудеса в тебя верят, или Большое детское «спасибо»!

Придется потерпеть: Северную дамбу закроют на 1,5 месяцаПридется потерпеть: Северную дамбу закроют на 1,5 месяца

В Перми прошел юбилейный концерт «Свет Белой горы»В Перми прошел юбилейный концерт «Свет Белой горы»

«Всем лесам лес»: галерея достала из запасников шедевры Шишкина«Всем лесам лес»: галерея достала из запасников шедевры Шишкина

Есть ли спорт в глубинке?Есть ли спорт в глубинке?

Список дел: и.о. губернатора представил программу развития регионаСписок дел: и.о. губернатора представил программу развития региона

Впервые за 17 лет в Прикамье пройдут выборы губернатораВпервые за 17 лет в Прикамье пройдут выборы губернатора

Пермь готовится ко Дню городаПермь готовится ко Дню города

Дискриминацию устранилиДискриминацию устранили

Бюря мглою... В Прикамье ожидаются грозыБюря мглою... В Прикамье ожидаются грозы

Полиция запела на коми-пермяцкомПолиция запела на коми-пермяцком

В Пермском зоопарке пополнениеВ Пермском зоопарке пополнение

Вылеты отменяютсяВылеты отменяются

Пермяки увидят парад яхтПермяки увидят парад яхт

В Перми открылся Фестиваль сказокВ Перми открылся Фестиваль сказок

Из-за ливней реки вышли из береговИз-за ливней реки вышли из берегов

Лето, ты такая осень...Лето, ты такая осень...

ВИЧ: Край занял шестую строчку антирейтингаВИЧ: Край занял шестую строчку антирейтинга

Плиты на Аллее доблести и славы меняют плановоПлиты на Аллее доблести и славы меняют планово

Всем лесам лес!Всем лесам лес!

Свет Белой горы: благотворительный концерт в ПермиСвет Белой горы: благотворительный концерт в Перми

Инициативные выигрываютИнициативные выигрывают

Выборы губернатора Пермского края назначены на 10 сентябряВыборы губернатора Пермского края назначены на 10 сентября

Сообщи, где торгуют смертью!Сообщи, где торгуют смертью!

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru