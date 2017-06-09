В Перми прошел юбилейный концерт «Свет Белой горы»

К столетию освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря в Перми прошел большой благотворительный концерт «Свет Белой горы». Зал культурно-делового центра полон, а это почти тысяча мест. Некоторые зрители приехали сюда из других городов.

Марина Тайсина (г. Екатеринбург): "Идея возрождения через концерт это очень правильная идея. Я была в Белогорском монастыре дважды. Это место светлое очень. Туда хочется приезжать. Даже если ты не верующий, туда все равно нужно приехать - как к историческому памятнику".

Юбилейный концерт "Свет Белой горы" посвящен столетию со дня освящения Крестовоздвиженского собора, который находится в монастыре. Программа мероприятий очень насыщенная, выступают самые разные коллективы: мужской хор Пермской епархии, ансамбль «Каравай», специально приглашенный гость, певец, баритон Ренат Ибрагимов.

Все средства, которые собраны от продажи билетов на этот концерт, пойдут на восстановление Белогорского монастыря. Среди почетных гостей - глава региона Максим Решетников и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.