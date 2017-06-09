Чудеса в тебя верят, или Большое детское «спасибо»!

«Чудеса в тебя верят!» - выставка под таким названием открылась в Перми. В сквере оперного театра гостям представляют 30 самых чудесных историй за все время существования движения «ДедМорозим».

В Театральном сквере, несмотря на дождливую погоду, открылась выставка под названием «Чудеса в тебя верят!», на которой представлены фотографии с рассказами о том, как жители Пермского края помогают сиротам и ребятам с тяжёлыми заболеваниями.

Здесь представлены 30 самых невероятных историй за всё время существования благотворительного фонда «ДедМорозим». На мероприятие были приглашены дети, жизни которых были спасены благодаря неравнодушным людям. На одной из фотографий запечатлена Настя Аршава, страдающая юношеским артритом. На один день она стала игроком баскетбольной команды, выйдя на площадку в первом домашнем матче "Пармы". Гонорар, который получила Настя, позволит оплатить необходимое дорогостоящее лечение.

Пришли и другие ребята. Наташа Долматова борется с опухолью мозга. Помочь девочке старались миллионы людей со всей России, и им это удалось.

Дмитрий Жебелев, координатор благотворительного фонда «Дедморозим»: "Все эти истории спасения жизней и обретения родителей сложились как раз из маленьких вкладов, которые слились в одно большое дело. Мы считаем, что каждый вклад одинаково важен, потому что если бы не было одного, второго, третьего, то чего-то из этого точно бы не случилось. Поэтому важно любое участие".

По словам организаторов, этот проект олицетворяет большое детское спасибо каждому, кто совершает чудеса и, возможно, станет поводом вдохновить на это всех остальных.

Анастасия Берсенева: "Ощущения разные. И плакать хочется, и улыбаться. Я считаю, этот фонд делает большое дело".

Фотовыставка будет открыта в сквере у оперного театра всё лето.