«Всем лесам лес»: галерея достала из запасников шедевры Шишкина

В Перми показывают картины художника Ивана Шишкина. В художественной галерее открылась выставка "Всем лесам лес". Она посвящена 185-летию со дня рождения великого художника. "Утра в сосновом лесу" не обещают, но как рассказали в галерее, до сегодняшнего дня в постоянной экспозиции находились всего лишь три картины Шишкина. Впервые за многие десятилетия пермяки увидили все пермское собрание его работ - масштабные полотна, маленькие этюды и рисунки. Всего более 50 единиц. Выставка продолжит свою работу до 16 июля.

Ирина Андренко, куратор выставки: "То, что мы сейчас показываем, мы вынуждены хранить в запасе. Великолепные произведения русских пейзажистов. У нас нет места, чтобы все выставлять. Поэтому сейчас мы очень рады, что зритель сможет увидеть такое количество произведений Ивана Шишкина".