Есть ли спорт в глубинке?

В Пермском крае прошел финал открытого чемпионата по плаванию. Наравне со школьниками из краевой столицы достойно выступили ребята, которые не так давно и на воде держаться толком не могли. Пока в родном городе не появился новый бассейн.

Финальные наставления тренера и ребята идут разминаться перед открытыми итоговыми соревнованиями по плаванию краевого значения в Перми. Ни ранний подъем в 3.30, ни то, что пермские спортсмены опытнее, не смущают ребят из города Чермоз. Дарью переполняют эмоции.

Дарья Беспалова: "Мне очень нравится заниматься плаваньем. Я хочу продолжать свой путь. Я хочу выступить за Россию и победить в Олимпийских играх".

Еще год назад профессионально заниматься плаваньем ребята не имели возможности. И когда появился новый бассейн, многие из сегодняшних пловцов на воде держались с трудом. Финансовую поддержку начинающим спортсменам оказывает градообразующее предприятие города Чермоз – завод «Синергия».

А пока юные спортсмены выступают в Перми, бассейн не простаивает. Бассейн посещают не только дети, но и взрослые. Для них специально несколько раз в неделю организованы занятия по аквааэробике.

А на соревнованиях ребята из Чермоза выступили достойно. Высокий уровень подготовки отметили и судьи.

Валентина Шведова, главный судья соревнований (г.Пермь): "Очень хорошая подготовка. Я им желаю успехов, пусть тренируются и приезжают на соревнования. Мы их с удовольствием будем принимать у себя".

Юные спортсмены доказали, что у детей из небольшого города Чермоз есть большое будущее. И кто знает, может быть, мы увидим ребят на Олимпийских играх по плаванию.