Список дел: и.о. губернатора представил программу развития региона

Депутаты краевого парламента заслушали доклад главы региона Максима Решетникова. По сути, это программа и список дел, которые необходимы Пермскому краю в ближайшие несколько лет. Так, например, только больниц предстоит построить почти два десятка.

Согласно повестке - это должен был быть отчет о проделанной работе правительством Пермского края в 2016 году. Но на деле вышла полноценная программа экономического развития Пермского края на ближайшие несколько лет, где приоритет отдается здравоохранению.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Нам нужно привести в порядок систему учреждений здравоохранения".

40-минутный доклад главы региона Максима Решетникова начинался со здравоохранения. Это самый внушительный блок - по планам регион должен до 2020 года построить 18 новых больниц и поликлиник, вложить в ремонты существующих больше 1,5 миллиардов рублей. Причем все они должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Нам нужно сделать так, чтобы из любого ФАПа, из любой сельской амбулатории, из любой городской поликлиники врач-терапевт или специалист имел возможность обратиться за консультацией к более квалифицированному специалисту".

Реформа здравоохранения уже коснулась территории Кизеловского угольного бассейна. Медицинские учреждения Губахи, Гремячинска и Кизела - это филиалы Пермской городской клинической больницы №4. В территории работают узкие специалисты вахтовым методом, а в сложных случаях помогает телемедицина.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Мы запустили очень грамотно подготовленный проект и хотим сильно поднять уровень и качество здравоохранения. Сегодня этот проект уже заработал, врачи десантом выезжают на наши территории".

Промышленное развитие Пермского края обеспечат инвестиции. В новые проекты планируется вложить более 1,5 триллиона рублей в ближайшие несколько лет. Благодаря этому в регионе появится 10 тысяч новых рабочих мест.

Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это законченный программный документ со всеми цифрами, это реальная программа действий уже на ближайшее время, как администрации губернатора, так и Законодательного собрания".

Заканчивали традиционно - дорогами. Уже в этом году будет сдан участок федеральной трассы - Пермь-Кукуштан и региональной - развязка на Шоссе Космонавтов напротив нового здания аэропорта. Депутаты доклад главы региона Максима Решетникова поддержали единогласно.