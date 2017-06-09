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Впервые за 17 лет в Прикамье пройдут выборы губернатора

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выборы губернатора

Событие, которого не было 17 лет. Законодательное собрание Пермского края приняло решение о назначении выборов губернатора Пермского края. Они пройдут в единый день голосования – 10 сентября 2017 года с 8.00 до 22.00 часов. По краевому закону, губернатор избирается прямым голосованием избирателей, сроком на пять лет. До 25 июля есть время подать документы, а уже 4 августа станут известны все зарегистрированные для участия в выборах кандидаты. Избранным будет считаться тот кандидат, за которого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Если этот порог не преодолел ни один из кандидатов, назначается второй тур. Последний раз выборы губернатора в Пермском крае прошли в 2000 году.

Вагин

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Это старт кампании по выборам губернатора Пермского края. С завтрашнего дня политические партии могут выдвигать своих кандидатов на эту должность. Соответственно, дальше проходят действия, связанные с регистрацией кандидатов, то есть сбор подписей муниципальных депутатов и глав и предоставление иных документов в избирательную комиссию Пермского края".

Метки: Общество, Власть, в Пермском крае

Опубликовано: 09.06.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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