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Какова  обстановка с пожарами в Перми?  Гость программы "Горячая тема" Дмитрий Балмашев, заместитель начальника 1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми.

Метки: в Перми, Общество, Горячая тема, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 08.06.2017 в 20:50 в рубрике - Вести Пермь

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