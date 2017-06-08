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Какова обстановка с пожарами в Перми? Гость программы "Горячая тема" Дмитрий Балмашев, заместитель начальника 1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми.
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Какова обстановка с пожарами в Перми? Гость программы "Горячая тема" Дмитрий Балмашев, заместитель начальника 1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми.
Первый курс Сергея Федотова сдал экзамен
Спектакль Юнона и Авось студенты-первокурсники играли в качестве итогового экзамена по актерскому мастерству и вокалу. В театре У Моста принято начинать с самого сложного.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 18:11
Дом Мешкова уменьшили в 25 раз
Точная уменьшенная копия пермского исторического особняка стала частью Парка миниатюр в Калининграде. Парк создавался в преддверии Чемпионата мира по футболу.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 17:50
Пермь украсят скульптуры из песка и сена
Как обещают организаторы, выставка скульптур из песка и сена проработает на пермской набережной не менее месяца.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 17:15
Пермские спортсменки заняли первое место на этапе Кубка мира
Золотое трио - Мария Головкина, Вероника Нечаева и Полина Лопатина. На этапе Кубка мира по спортивной аэробике им противостояли соперницы из 37 стран.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 16:49
На хлеб с маслом хватает
Пермский классический университет вошел в топ-10 лучших вузов страны по уровню зарплаты выпускников-экономистов.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 16:12
«ПАРМУ» покинул Владимир Полуянов
Владимир Полуянов продолжит тренерскую карьеру в екатеринбургском «Уралмаше».
|смотреть видео читать07.06.2017 в 14:12
Великий, могучий, живучий
6 июня отметили Международный день русского языка. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных.
|читать07.06.2017 в 12:02
Перековать мечи на орала: Что будет делать «Оборонка» для «гражданки»
В Перми состоялось заседание Совета по промышленности Приволжского федерального округа. Основной темой встречи стало развитие оборонно-промышленного комплекса страны.
|смотреть видео читать07.06.2017 в 09:42
Как пермская «Красотка» стала Принцессой Волги
На семнадцатом международном турнире Принцесса Волги-2017 по синхронному плаванию юная Дарья Шиловская покорила зрителей и судей.
|смотреть видео читать06.06.2017 в 14:47
На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса
Состоялось подписание трехстороннего меморандума между Пермским краем, компанией «Уралбумага» и Банком ВТБ.
|смотреть видео читать05.06.2017 в 09:17
Первый курс Сергея Федотова сдал экзамен
Дом Мешкова уменьшили в 25 раз
Чайковский подарил детям праздник
Пермь украсят скульптуры из песка и сена
Пермские спортсменки заняли первое место на этапе Кубка мира
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