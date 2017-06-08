Пермь готовится ко Дню города

В центре Перми пройдет репетиция карнавального шествия ко Дню города, в связи с чем 10 июня улицу Ленина закроют для движения. В этом году участие в карнавале примут более двух тысяч человек. Они пройдут 12 июня от ЦУМа до Театра-Театра. В составе 6 тематических коробок: 95-летие Пермской галереи, 345-летие со дня рождения Петра I, 80-летие Театра кукол, Современная Пермь, а также Год экологии в России, Чемпионат мира по футболу. Затем на эспланаде состоится праздничный концерт с участием артистов из Перми, Екатеринбурга, Казани и Москвы, который продлится до позднего вечера. На главной концертной площадке города в этот день выступят ансамбль «Воскресенье», «Виа Хеппи», «Курара», «АлоэВера», «Волга-Волга» и Сергей Лазарев.

Также 12 июня пройдет фестиваль по уличным танцам «Все стили в силе», за весь период существования его посетило более 310 команд, а количество зрителей превысило 40 тысяч человек. Фестиваль кузнечного искусства "Горнило Сварога" состоится в Перми в 9-й раз. Участие в нем примут свыше 60 мастеров из разных городов России, Беларуси и Германии. У монумента Героям фронта и тыла традиционно состоится фестиваль боевых искусств - в нем примут участие 30 федераций, клубов, спортивных школ, которые представляют различные спортивные направления. 4-часовой непрерывный марафон украсят выступления черлидеров, исторические средневековые бои, чтения японской поэзии.