Дискриминацию устранили

Комитет по социальной политике краевого парламента рекомендовал принять поправки, согласно которым матери-одиночки тоже смогут рассчитывать на поддержку в размере 60 тысяч рублей за рождение первого ребёнка. Речь о поправках в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». Предложено убрать из текста документа абзац, из которого следует, что выплаты полагаются только тем матерям, чьи дети родились в браке либо в отношении ребёнка установлено отцовство. Этот пункт назвали дискриминационным. Депутаты рассмотрят поправки на ближайшем пленарном заседании, которое пройдёт 8 июня. Законопроект, принятый для поддержки молодых мам, заработал с 1 января этого года. Матери, родившие в возрасте 19-24 лет, после достижения их первенцем полутора лет получат карту, на которой будет 60 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить только на детские товары и продукты питания.